Extremismus : Telegram übermittelte Daten an deutsche Sicherheitsbehörden

Berlin In möglichen Fällen von Kindesmissbrauch und Terror hat der Messengerdienst Telegram Nutzerdaten an deutsche Sicherheitsbehörden übergeben. Telegram ist dafür bekannt, jegliche Inhalte ohne Moderation zuzulassen.

Der Messengerdienst Telegram hat Nutzerdaten an deutsche Sicherheitsbehörden weitergegeben. Das Bundesinnenministerium bestätigte dies auf Anfrage des NDR, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Rechercheformat „STRG_F“ (NDR/funk) erklärte das Ministerium demnach, es handle sich um wenige „herausgehobene Einzelfälle“, in denen Telegram Bestandsdaten übergeben habe, also zum Beispiel IP-Adressen von Nutzerinnen und Nutzern.