Demonstrationen Tausende protestieren gegen AfD und Rechtsruck in Erfurt

Weidel sagte in Richtung der Demonstranten, die sich mit Trillerpfeifen und Sprechchören bemerkbar machten, die AfD werde die Antifa „als terroristische Vereinigung verbieten“, wenn sie in die Regierung komme. Am Sonntag könnten die AfD in Thüringen und Sachsen und in einigen Wochen in Brandenburg Geschichte schreiben, wenn sie die Wahl gewinne, sagte Weidel. „Machen wir den Osten blau, dass alle ihr blaues Wunder erleben.“