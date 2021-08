Demonstrationen : Tausende Gegner der Corona-Politik protestieren in Berlin

Demonstration laufen auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Verbote hielten sie nicht fern: Wenige Wochen vor der Wahl gab es wieder Protest in Berlin. Weil das Regierungsviertel abgeschirmt war, gingen die Demonstranten auf Zickzack-Kurs durch die Hauptstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mehrere Tausend Menschen haben am Wochenende trotz Verboten in Berlin gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert. Sie liefen in mehreren Aufzügen durch die Stadt und lieferten sich dabei immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Gut 2000 Einsatzkräfte waren am Samstag und Sonntag jeweils im Einsatz und schirmten das Regierungsviertel ab. Jeweils mehrere Tausend Menschen waren in Mitte und Friedrichshain auf dem Straßen. Einsatzkräfte begleiteten die Gruppen und forderten sie auf, Abstand zueinander zu halten und Masken zu tragen - was in der Regel nicht geschah. Die Polizei löste die Demonstrationen aber nicht auf.

„Es irren derzeit wenige Tausend Menschen durch die Straßen“, teilte die Polizei mit. „Sie laufen immer wieder auf unsere Absperrungen auf und suchen sich dann neue Umwege.“ Als Fazit fügte sie hinzu: „Ein nicht vorhandener Plan lässt sich nur schwer verhindern.“

Zahlreiche Demonstranten hatten sich am Vormittag zunächst am Humboldthain im Norden der Innenstadt versammelt. Dort war eigentlich eine Demonstration gegen den Leinenzwang für Hunde angemeldet. Laut Polizei sagte der Veranstalter diese Demonstration am Sonntag kurzfristig ab. Die S-Bahn-Züge der Nord-Süd-Linien hielten nicht am Humboldthain. „Sparen Sie sich den Weg dorthin: An dieser Stelle wird keine Versammlung stattfinden“, teilte die Polizei mit.

Vom Humboldthain versuchten die Demonstranten durch den Prenzlauer Berg und Friedrichshain weiter Richtung Innenstadt und Alexanderplatz zu gelangen. In Messenger-Gruppen riefen die Initiatoren die Teilnehmer indes auf, sich vom Reichstagsgebäude fern zu halten. Am 29. August 2020 hatte nach einem Protest Zehntausender Menschen ein Teil der Demonstranten eine Absperrung am Sitz des Bundestags durchbrochen und kurzzeitig die Treppe vor einem Eingang besetzt.

„Ziel ist es unter anderem, das Regierungsviertel und wichtige politische Einrichtungen zu schützen“, sagte eine Polizeisprecherin. Am Sonntag wurden demnach bis zum Abend etwa 80 Menschen vorübergehend festgehalten, etwa um ihre Identität festzustellen. Vereinzelt sei es auch zu Widerstand gegen die Beamten gekommen. Über Friedrichshain kreiste ein Hubschrauber, aus dem sich die Polizei einen Überblick verschaffte.

Mehrere Demonstrationen waren verboten worden, weil die Versammlungsbehörde erwartete, dass Infektionsschutzvorgaben wie Abstand und Maskentragen nicht eingehalten werden. In einem Fall einer Kundgebung auf dem Leipziger Platz kippte das Verwaltungsgericht das Verbot. Dort versammelten sich am Sonntag mehrere Hundert Menschen

Gut 2000 Einsatzkräfte waren auch am Sonntag im Einsatz. Foto: Christophe Gateau/dpa

Mehrere Dutzend Menschen wurden vorübergehend festgehalten, etwa um ihre Identität festzustellen. Foto: Christophe Gateau/dpa