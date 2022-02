Russische Invasion : Tausende demonstrieren in Berlin gegen Ukraine-Krieg

Tausende demonstrieren in Berlin gegen Ukraine-Krieg

Demonstration in Berlin unter dem Motto «Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa». Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Weltweit regt sich der Protest gegen den Krieg in der Ukraine. In der deutschen Hauptstadt bekundeten die Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine.

In Berlin sind am Sonntag mehrere Tausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen wollte gegen den Angriff Russlands demonstrieren.