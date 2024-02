Extremismus Tausende demonstrieren deutschlandweit gegen rechts

„Sinsheim ist bunt!“ war das Motto, unter dem sich nach Angaben eines Polizeisprechers circa 1500 Menschen in der baden-württembergischen Stadt versammelten. Im thüringischen Gotha hieß es „Nie wieder ist jetzt“ - von mindestens 1100 Teilnehmern sprach ein Vertreter des Bündnisses „Gotha ist bunt“, die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 1000. Hinzu kamen diverse Kundgebungen mit mehreren Hundert Teilnehmern, etwa in Timmendorfer Strand, in Herford oder in Ennepetal.