Debatte über Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine Was ein Ringtausch mit Großbritannien bringen könnte – und welche Zweifel es gibt

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) übte hingegen harsche Kritik an der Bundesregierung. „Unsere europäischen Partner müssen uns für völlig bekloppt halten“, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Bei dem britischen Angebot, der Ukraine mehr Storm-Shadow-Marschflugkörper zu liefern und gleichzeitig deutsche Taurus-Marschflugkörper für die britische Armee zu beziehen, gehe es nur um eine „gesichtswahrende Lösung für den Kanzler“, sagte sie. „Sind wir hier im Kindergarten und machen Ringelreihen oder was?“ Die Briten sollten die Storm Shadow an die Ukraine liefern und Deutschland gleichzeitig Taurus. „Wir brauchen keinen Ringtausch“, so Strack-Zimmermann. Was gebraucht werde, sei umgehend weitere Unterstützung von allen europäischen Ländern, damit die Ukraine sich weiterhin wirkungsvoll wehren könne.