Krieg in der Ukraine Taurus-Lieferung: FDP-Fraktion hofft auf Schwenk bei Scholz

Vogel wies zugleich öffentliche Spekulationen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich über ein „Einfrieren“ des Ukraine-Krieges strikt zurück. „Ein „Einfrieren“ des Konflikts ins Gespräch zu bringen, ist vollkommen unangebracht“, sagte Vogel. Mützenich hatte am Donnerstag in der Taurus-Debatte gefragt: „Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?“