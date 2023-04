Tarife Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst fortgesetzt

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich bei ihrer Ankunft in Potsdam zuversichtlich mit Blick auf eine zeitnahe Einigung. Insbesondere die finanziell sehr unterschiedlich ausgestatteten Kommunen sehen den Vorschlag der Schlichter aber skeptisch. „Das ist eine Schlichtungsempfehlung, die in Art und Umfang all das, was in den letzten Jahrzehnten jemals aufgerufen worden ist, deutlich überschreitet“, sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalenArbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge.