„Friss oder Streik“ Fronten im Bahn-Tarifstreit verhärten sich

Die Gewerkschafter sehen in diesem Vorgehen eine Strategie, die für sie eins bedeute: „Friss oder Streik“, wie der Verhandlungsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Kristian Loroch,es am Mittwoch in Berlin zusammenfasste. Er stellte zeitnahe Warnstreiks in Aussicht, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Doch auch eine spätere Urabstimmung über mögliche unbefristete Streiks schließt die EVG aktuell nicht aus. Solange es keine Bereitschaft für weitere Verhandlungen gebe, seien Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr unausweichlich. Den Vorwurf mangelnder Kompromissbereitschaft in den eigenen Reihen wies Loroch allerdings zurück.