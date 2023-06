Nächster Tarifstreit bei der Bahn Gewerkschaft der Lokführer fordert 555 Euro mehr Gehalt im Monat

Neben diesen Forderungen gab Weselsky am Montag auch das Ergebnis eines neuen Projekts bekannt: Seit dem 2. Juni ist die „Fair Train e. G.“ eine eingetragene Genossenschaft, die als „Personaldienstleister im Genossenschaftsmodell“ unabhängig von der GDL fungiere. Damit will die Gewerkschaft neue Maßstäbe im Eisenbahnsektor setzen und dem DB-Konzern den Kampf ansagen. „Wir werden diesen Sumpf austrocknen“, erklärte der Gewerkschaftschef. Der Plan: dem Marktführer die Arbeitnehmer und in erster Linie die Lokomotivführer entziehen. GDL-Mitglieder seien aufgefordert, Anteile zu kaufen und Angestellte in der Genossenschaft zu werden. Laut Weselsky sollen die Mitglieder zukünftig an dem partizipieren, was sie gemeinsam erwirtschaftet haben: „Unsere Mitglieder sind es leid, von einem Arbeitgeber drangsaliert zu werden, der sich selber die Taschen vollstopft.“