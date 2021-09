GDL-Chef Weselsky hofft jetzt auf mehr Mitglieder : „Wir haben bewiesen, dass wir es können“

Interview Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, sieht sich als Sieger des Tarifstreits mit der Deutschen Bahn. Er hofft jetzt auf mehr Mitglieder. Dass die drei Streiks großen Schaden angerichtet hätten, bezeichnet er als „Quatsch“.

Weselsky Mehr als das. Es war zwingend notwendig, dass wir unsere Freiheitsrechte verteidigt haben. Erst mit dem Einstieg in die Verhandlungen für alle Mitarbeiter – Werkstatt, Verwaltung, Zugbegleiter, Rangierer, Wagenmeister – war es überhaupt möglich, über konkrete Inhalte zu reden.

Ihnen ging es in Wahrheit doch auch darum, die GDL gegenüber der Konkurrenzgewerkschaft EVG zu stärken.

Weselsky Die GDL ist stark. Weil sie eine solidarische Mitgliedschaft hat, einen solidarischen Dachverband und einen Vorstand, der weiß, was er tut.

Weselsky Als Gewerkschaft muss es immer darum gehen, nicht nur Mitglieder zu haben, sondern auch weitere zu bekommen. Das Tarifeinheitsgesetz wirkt. Und wenn die entscheidende Komponente ist, wer hat mehr Mitglieder, muss es doch erlaubt sein, sich entsprechend zu positionieren. Die Eisenbahner wissen jetzt jedenfalls, dass wir für sie mehr Einkommen als vorher errungen und ihre Betriebsrente verteidigt haben. Das werden sie hoffentlich honorieren mit Beitritt in die GDL.

Weselsky Die gibt es an einer ganz anderen Schnittstelle. Und zwar zwischen den Arbeitnehmern und den Führungskräften, von denen viele die Mitarbeiter als reine Personalnummer betrachten. Diese Spaltung im Konzern ist schon seit Jahren da. Das sehen Sie auch daran, dass es am Ende 24.000 Mitarbeiter gab, die sich am Streik beteiligt haben.