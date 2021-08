Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch : FDP wirft Regierung "Planlosigkeit" bei der Evakuierung vor

Berlin Nach ihrem überraschend schnellen Eroberungsfeldzug haben die radikal-islamischen Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erreicht und stehen nach 20 Jahren vor einer Rückkehr an die Macht. Die Bundesregierung kündigte an, fast alle Botschafts-Mitarbeiter sowie die afghanischen Ortskräfte möglichst schnell auszufliegen Die FDP kritisiert eine „Planlosigkeit“ der Regierung und drängt zu mehr Tempo.

Das Tempo des Taliban-Vorstoßes auf Kabul hat die Bundesregierung offenbar überrascht. Noch am Donnerstag hatte Maas angekündigt, bis Ende August Chartermaschinen nach Kabul zu schicken, um Ortskräfte aus dem Land zu holen. Das Vorrücken der Miliz bis an die Tore Kabuls zwang die Bundesregierung nun aber zu größerer Eile. Am Sonntag wurde „unter Hochdruck" an Evakuierungsplänen gearbeitet, verlautete aus Regierungskreisen, der Krisenstab tagte, eine erste Bundeswehrmaschine sollte noch am Sonntag in Richtung Kabul starten.