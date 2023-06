Proteste „Tag X“-Demo bleibt verboten - Krawall vor Solidaritätstag

Eine am Samstag geplante linksautonome Demonstration bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht in Leipzig wies am späten Freitagnachmittag einen Eilantrag gegen das Verbot durch die Stadt zurück. Beim sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen ging am Abend eine Beschwerde dagegen ein. Einem Sprecher zufolge sollte es noch in der Nacht eine Entscheidung geben.