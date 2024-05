1. Mai Tag der Arbeit: Deutschlandweit zahlreiche Demonstrationen

Die Sicherheitsbehörden in Berlin und Hamburg sind vorbereitet: Zum 1. Mai werden heute in beiden Städten wieder zahlreiche Demonstrationen erwartet. Allein in Berlin ist die Polizei nach eigenen Angaben mit mehr als 5500 Beamten im Einsatz, darunter auch Kräfte aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei.