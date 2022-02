Ausschluss Russlands aus weltweitem Banken-Netzwerk : Swift-Druck auf Kanzler wächst

Hatten beim EU-Sanktionsgipfel viel zu besprechen: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi bewegt sich mittlerweile auf einen Swift-Ausschluss Russlands zu, Bundeskanzler Olaf Scholz bremst noch. Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Analyse Berlin Ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Swift-Zahlungsverkehr gilt als härteste Sanktionswaffe des Westens. Kanzler Scholz schreckt noch davor zurück, weil die Kosten für deutsche Firmen und Verbraucher hoch wären. Nun wird Scholz aus SPD und EU-Staaten massiv gedrängt, bei Swift Härte zu zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune

Auf Bundeskanzler Olaf Scholz wächst der Druck. Seit er beim EU-Gipfel in der Nacht zu Freitag einen Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ablehnte, stehen in vielen SPD-Verbänden die Telefone nicht mehr still. Wann, wenn nicht jetzt, wo die Ukraine heldenhaft die Hauptstadt Kiew gegen die russischen Invasoren verteidigt, müsse der Westen auch bereit sein, bei den Sanktionen das schärfste Schwert Swift zu ziehen.

Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal sprach am Samstag das aus, was auch an der Basis der Sozialdemokraten immer stärker Zustimmung findet. „Wir dürfen nun nicht davor zurückschrecken, alle Sanktionsmittel zu verhängen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch der Ausschluss Russlands aus Swift“, sagte die Nachfolgerin von Kevin Kühnert. Rosenthal ist erst seit knapp drei Monaten Bundestagsabgeordnete. Die Jusos stellen aber fast ein Viertel der SPD-Fraktion. Scholz muss diese Stimmungen also beachten. Am Sonntag wird er in einer Sondersitzung des Bundestages eine Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg abgeben.

Und auch in der EU deutet sich massive Bewegung bei dem Thema an. So teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Verteidigung seines Landes nach dem Überfall durch Russland organisiert, nach einem Telefonat mit Rom auf Twitter mit, dass Italiens Ministerpräsident Mario Draghi inzwischen einen Ausschluss Russlands aus dem globalen Zahlungssystem Swift unterstütze. Der sozialdemokratische Parteichef Enrico Letta, dessen Partei Teil der Regierung des parteilosen Draghi ist, bestätigte dies.

Von Draghi selbst gab es bislang keine harte Rückmeldung. Er ließ am Samstag in Rom lediglich mitteilen, dass Italien die Linie der EU bei den Sanktionen gegen Russland voll unterstütze, „einschließlich jene, die Swift betreffen“. Sollte der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Lager der Swift-Hardliner wechseln, könnte das so etwas wie eine Vorentscheidung sein. Neben Scholz waren es beim EU-Gipfel vor allem Draghi und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, die auf die Bremse traten. Auch Frankreich ist skeptisch. Inzwischen haben Österreich und Zypern (wo viele russische Milliardäre einen Wohnsitz haben) ihre Positionen gewechselt. Beide Länder würden einen Swift-Ausschluss Russlands mittragen.

Wie unsere Redaktion am Samstag aus Regierungs- und Parteikreisen erfuhr, laufen derzeit Abstimmungen zwischen Berlin, Paris, Rom zu Swift auf Hochtouren. Die Kosten-Nutzen-Abwägung sei bei Swift aber komplexer als bei anderen Sanktionsinstrumente, da Deutschland plötzlich keine Möglichkeit mehr habe, Energieimporte aus Russland zu bezahlen. Putin könnte dann Versorgung mit Gas, Öl und Steinkohle über Nacht beenden - mit gravierenden Folgen für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland. Die USA wären dazu sofort bereit, doch US-Präsident Joe Biden sagte zuletzt, die Europäer seien noch nicht soweit.

Jeder an das Swift-System angeschlossene Teilnehmer hat eine eigene Swift-Adresse, den Bank Identifier Code, kurz BIC. Anhand dieser internationalen Bankleitzahl sind Kreditinstitute eindeutig identifizierbar. Das Swift-System stellt auf diesem Wege zum Beispiel sicher, dass Auslandsüberweisungen auf dem richtigen Konto eingehen. Mehr als 11.000 Teilnehmer in über 200 Ländern nutzen den Dienst, vor allem Banken, aber auch Wertpapierfirmen und große Konzerne. Täglich werden über das Swift-System Millionen von Nachrichten verarbeitet und milliardenschwere Geldsummen rund um den Globus geschickt. Swift hat seine Zentrale in La Hulpe bei Brüssel.

Am Samstagmittag kam Scholz im Kanzleramt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda zusammen. Der Kanzler hatte angekündigt, Deutschland werde dabei helfen, die Nato-Ostflanke gegen einen möglichen russischen Angriff militärisch zu verstärken. Waffenlieferungen an die Ukraine sind für Berlin unverändert tabu. Dagegen kündigten die Niederlande und Tschechien an, Kiew unter anderem mit Raketenwerfern, Maschinengewehren und Munition im Kampf gegen die russischen Angreifer zu unterstützen.

In Brüssel hatte der Kanzler seine Zurückhaltung bei Swift so erklärt. Man müsse noch Sanktionsmöglichkeiten zurückhalten „für eine Situation, wo das notwendig ist, auch noch andere Dinge zu tun“. Konkreter wurde Scholz nicht. Es mag vernünftig sein, bei einem länger anhaltenden Kampf russischer Bodentruppen in der Ukraine und möglicherweise Attacken gegen die Zivilbevölkerung noch etwas in der Hinterhand zu haben. Auch für den Fall, dass Putin etwa militärisch gegen die Nato-Länder Litauen, Lettland und Estland aktiv werden würde, könnte Swift als ultimative Abschreckung dienen. Zur Wahrheit gehört aber vielmehr, dass Deutschland noch zurückschreckt, weil die wirtschaftlichen Folgen das eigene Land heftig treffen würden.

So könnte bei einem Swift-Rauswurf russischer Banken die Bundesrepublik von einem Tag auf den anderen Gas, Öl und Steinkohle aus Russland nicht mehr bezahlen. Außenministerin Annalena Baerbock warnte deshalb in der ARD vor „massiven Kollateralschäden“. „Alles, was wir tun könnten, um diesen Wahn zu stoppen, würden wir tun. Aber ebenso müssen wir sehen, dass wir nicht Instrumente wählen, wo Putin am Ende drüber lacht, weil sie uns viel härter treffen.“ So kommt nicht nur mehr als die Hälfte der Gasimporte aus Russland, sondern auch etwa die Hälfte der Steinkohle. „Wenn wir diese Kohle nicht haben, werden die Kohlekraftwerke in Deutschland nicht weiterlaufen können.“ Die Regierung suche unter Hochdruck nach Alternativen, könne aber die Fehler der Vergangenheit jetzt nicht heilen, meinte Baerbock. Derzeit prüft das Wirtschaftsministerium etwa, mehr Steinkohle aus Kolumbien zu beziehen. Doch auf die Schnelle funktioniert das nicht.

Juso-Chefin Rosenthal überzeugt Baerbocks Scholz‘ Argumentation nicht: „Damit können wir der russischen Regierung richtig wehtun. Wir sollten hier der Forderung unserer osteuropäischen Partnerländer nachkommen.“

In Regierungskreisen hieß es weiter, Russland dürfte sich längst auf einen Swift-Boykott eingestellt haben. Im Übrigen müsse man auch sehen, dass Russland über eine technische Alternative zu Swift verfüge, die es zum Beispiel zusammen mit China aktivieren könnte: „Das Instrument wirkt daher in Russland kurzfristig stark, ist aber überwindbar.“

Der frühere russische Staatspräsident, Ministerpräsident und Putin-Vertraute Dmitri Medwedew äußerte sich bereits in diese Richtung. Russland werde den Angriff auf die Ukraine trotz der internationalen Sanktionen fortsetzen, bis die von Präsident Putin gesteckten Ziele erreicht seien. Die Sanktionen würden die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen. Sanktionen würden mit Gegensanktionen beantwortet. Sein Land brauche keine diplomatischen Beziehungen zum Westen mehr. Es sei an der Zeit, "die Botschaften zu verschließen".

(tb)