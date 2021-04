Tag der Verkündung : Südwest-Grüne küren Partner für Koalitionsgespräche

Stuttgart Kretschmann und das grüne Spitzenteam haben elf Stunden lang miteinander gerungen. Erst dann gab es eine gemeinsame Empfehlung für Gründonnerstag. Ob für Grün-Schwarz oder Ampel, die Auflösung folgt heute.

In der Parteispitze gab es am Mittwoch ein hartes Ringen um den richtigen Koalitionspartner. Die Fünfer-Gruppe um Kretschmann, die auch die Sondierungsgespräche geführt hatte, verhandelte fast elf Stunden lang in der Stuttgarter Regierungszentrale.

Am späten Mittwochabend einigte sich die Gruppe, zu der auch noch Fraktionschef Andreas Schwarz und Finanzministerin Edith Sitzmann gehörten, auf eine gemeinsame Empfehlung an den Vorstand. Der tagt heute um 8.00 Uhr. Wie die Empfehlung ausfallen wird, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Als Detzer und Hildenbrand am Mittwochabend um 22.45 Uhr das Staatsministerium verließen, war ihnen die Anstrengung der Marathon-Verhandlung trotz Corona-Maske anzusehen.

Es ist bekannt, dass Kretschmann Stabilität und Verlässlichkeit besonders in der Corona-Krise wichtig ist, was eher für die CDU sprechen würde, die sich auch nicht mehr einarbeiten müsste. Am Mittwoch veröffentlichte der Grüne noch mitten in den Beratungen einen Brief zusammen mit CSU-Chef Markus Söder an die anderen Ministerpräsidenten, um auf einen strikten Kurs zu pochen. Beim anderen Topthema Klimaschutz soll die CDU den Grünen in den Sondierungsgesprächen sehr stark entgegengekommen sein, nachdem sie hier in der vergangenen Wahlperiode öfter gebremst hatte.