Kommentar : Schlechtes Timing

Stefan Vetter. Foto: SZ/Robby Lorenz

Annegret Kramp-Karrenbauer hat recht: Die Corona-Krise stellt alle anderen politischen Themen weit in den Schatten. Auch das Rennen um AKKs Nachfolge im CDU-Vorsitz dürfte so ziemlich das Letzte sein, was die Bürger derzeit umtreibt.

Schlechtes Timing, könnte man spöttisch sagen. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass sich die Rahmenbedingungen für die drei potenziellen Kandidaten im Zuge der Virus-Pandemie deutlich verändert haben. Durch die parteitaktische Brille betrachtet ist Armin Laschet jetzt im Vorteil, weil er schon kraft seines Amtes als mächtiger NRW-Ministerpräsident bei der Krisenbewältigung viel mediale Aufmerksamkeit genießt. Norbert Röttgen und Friedrich Merz bleibt da nur die Zuschauer-Rolle.