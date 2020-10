Suche nach CDU-Chef : Geduldsprobe für die Union

Berlin Die CDU prüft Parteitags-Szenarien – Kramp-Karrenbauer erwartet für Montag entscheidende Beratungen

Ganz so einfach ist es also nicht, den Konvent im Corona-Hotspot Stuttgart am 4. Dezember abzusagen. Einen gegenteiligen Eindruck hatte CSU-Chef Markus Söder erweckt, der die Schwesterpartei Anfang der Woche aufforderte, angesichts der Corona-Pandemie auf den Parteitag zu verzichten. Hinter den Kulissen wird freilich Taktik bei Söder vermutet – je später die Union den neuen Chef wählt, desto später wird die Frage der Unions-Kanzlerkandidatur entschieden. Und Söder will sich augenscheinlich alle Optionen offenhalten.

Stimmen gibt es allerdings genauso in der CDU, den Parteitag ausfallen zu lassen und im Frühjahr nächsten Jahres nachzuholen. Freilich aus anderen Motiven. Es heißt, man könne nicht Großveranstaltungen unterbinden, Familienfeiern massiv einschränken und dann selbst mit 1001 Delegierten zusammenkommen – selbst bei einem noch so guten Abstands- und Hygienekonzept. In der Union fürchtet man um die eigene Glaubwürdigkeit. Sollte es so kommen, würden die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der gewählte Vorstand weiter amtieren. Eine Verschiebung in den März ist aber nur ein Szenario, das am Montag beraten wird. Im Gespräch ist ebenso die Verlegung in einen nicht ganz so stark von Corona betroffenen Ort – nach Informationen unserer Redaktion wäre dann Leipzig der Favorit vor Dresden.