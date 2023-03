Wiederzulassung zu internationalen Wettkämpfen Sturm der Entrüstung nach Russland-Empfehlung des IOC

Wenn es darum gehe, russischen und belarussischen Dissidenten eine Teilnahme zu ermöglichen, dann sei das Olympia-Flüchtlingsteam der richtige Ort dafür, regte Beer weiter an. In dieser Mannschaft treten Sportlerinnen und Sportler an, die nicht für ihr Heimatland antreten können, weil sie daraus geflüchtet sind. Mit einem Bild von sich und seiner olympischen Goldmedaille nahm der ehemalige ukrainische Boxweltmeister Wladimir Klitschko auf Twitter Stellung und warf dem IOC vor, den „Farben und Interessen Russlands“ zu dienen.