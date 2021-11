Studie des RWI : Warum Krankheiten Einfluss auf das gesunde Altern haben

Berlin Von einem Tag auf den anderen ändert sich bei Erkrankungen im Alter oft das ganze spätere Leben. Doch das liegt nicht nur an der körperlichen Blessur. Eine aktuelle Studie belegt einen Zusammenhang.

Die Studie untersucht, wie sich Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen und Hüftfrakturen auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen über 50 auswirken. Dafür wurden Befragungen und Kognitionstests von rund 125.000 Personen aus 20 Ländern ausgewertet. Neben den genannten Erkrankungen werden körperliche Verschlechterungen auch anhand der gemessenen Handgreifkraft ermittelt, die in der medizinischen Fachliteratur als valider Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand einer Person gilt.

Die Ergebnisse: Nach einer plötzlichen körperlichen Verschlechterung ist ein starker unmittelbarer und anhaltender Rückgang der kognitiven Fähigkeiten zu verzeichnen, der sich in deutlichen Einbußen in der Worterinnerung und in der verbalen Ausdrucksfähigkeit der Befragten äußert. Im Durchschnitt bewirkt die schwere Krankheit oder Verletzung einen ähnlichen kognitiven Rückgang wie eine Alterung um vier Jahre. Die kognitiven Einbußen bleiben bestehen, auch wenn sich die meisten Personen nach einigen Jahren von ihrer körperlichen Erkrankung erholt haben.