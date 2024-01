Bundesweiter Vergleich Die Kitas werden besser – aber nur langsam

Die Studie misst auch die Wirkung des Kita-Qualitätsgesetzes, das die finanzielle Unterstützung von Kitas mit Bundesmitteln regelt. Untersucht wurden Kitas im Jahr 2022. Damals sind etwa 3,5 Millionen Kinder bundesweit in den Tagesstätten betreut worden. Insgesamt gingen gut 35 Prozent der Kinder unter drei Jahren in die Kita. In westdeutschen Bundesländern waren es mit einem Anteil von knapp 32 Prozent weiterhin deutlich weniger als in ostdeutschen Ländern mit gut 53 Prozent. Häufigster genannter Grund der Eltern, das Kind nicht in die Kita zu schicken, war dabei das geringe Alter bei den unter Dreijährigen. Andere Gründe reichten von „Keinen Platz bekommen“ über „Kein Angebot in erreichbarer Nähe“ und „Kosten“ bis hin zu „Keine passenden Öffnungszeiten“.