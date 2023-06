DIHK-Studie zur Höheren Berufsbildung Studie: Weiterbildung bietet mehr als nur berufliche Vorteile

„Wichtig ist, die Höhere Berufsbildung – auch als gleichwertige Alternative zum Hochschulstudium – noch bekannter zu machen“, so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer. Er plädierte deshalb für eine breitere Berufsorientierung an Schulen und eine schnellere Einführung der Abschlussbezeichnungen „Bachelor Professional“ und „Master Professional“, wie sie bereits im Berufsbildungsgesetz verankert wurde. Doch auch eine Verbesserung beim Aufstiegs-Bafög – wie im Koalitionsvertrag angekündigt – seit wichtig, um mehr Menschen die Weiterbildung zu ermöglichen. Mehr als die Hälfte der Absolventen gab nämlich an, diese Leistung zur Finanzierung der Lehrgänge und Materialien erhalten zu haben.