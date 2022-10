Studie zu frühkindlicher Bildung : Bei den Kitas droht eine große Notlage

Die Personalschlüssel in Kitas entsprechen meist nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen. 68 Prozent der Kinder werden demnach in zu großen Gruppen mit zu wenigen Fachkräften betreut. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu frühkindlicher Bildung zeigt: Bundesweit fehlen 384.000 Kita-Plätze. Außerdem werden 68 Prozent der Kita-Kinder in zu großen Gruppen betreut. Somit müssen mehr Fachkräfte her. Das kostet und ist mit der Unterstützung durch das Kita-Qualitätsgesetz nicht zu stemmen.

Deutschland droht in den kommenden Jahren eine Kita-Krise: Bereits 2023 werden in Deutschland voraussichtlich 384.000 Betreuungsplätze fehlen, die meisten davon im Westen. Zudem fehlen Fachkräfte – nicht nur, um den Betreuungsbedarf zu erfüllen, sondern auch, um durch bessere Personalschlüssel die Betreuungsqualität zu verbessern. „Schon jetzt ist abzusehen, dass sich der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung auch 2023 vielerorts nicht einlösen lässt“, sagte Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung.