Regionale Unterschiede : Strompreise im Saarland bundesweit am stärksten gestiegen

Strompreise im Saarland bundesweit am stärksten gestiegen

Heidelberg Die Strompreise im Saarland sind zuletzt bundesweit am stärksten gestiegen - nämlich um 3,8 Prozent. Das zeigt eine Auswertung des Onlineportals Verivox

Die Strompreise im Saarland sind zuletzt bundesweit am stärksten gestiegen. Der Haushaltsstrom verteuerte sich hier nach einer Auswertung des Internet-Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox auf Jahressicht um 3,8 Prozent. Durchschnittlich zahlen Saar-Haushalte bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden 1221 Euro per anno.

Bundesweit errechnete Verivox einen Strompreisanstieg von 1,4 Prozent. Die Preise entwickelten sich demnach in Ost und West unterschiedlich: Während sie im Westen um 1,7 Prozent anzogen, sanken sie im Osten um 0,2 Prozent. Jahrelang sei dies umgekehrt gewesen. Beispiele für Länder, in denen Strom günstiger wurde, waren Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Gründe für die unterschiedlichen Strompreise in Deutschland können etwa regional unterschiedliche Kosten sein, die Stromanbieter dem Netzbetreiber zahlen müssen.