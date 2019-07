Gegen Personalie ausgesprochen : Streit um Nominierung: SPD macht mobil gegen von der Leyen

Berlin Der Streit um die Nominierung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue Chefin der EU-Kommission belastet die große Koalition in Berlin. Die SPD hat sich gegen die Personalie ausgesprochen.

Wie sehr belastet das die Koalition? CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak antwortete im SWR auf die Frage, ob die Koalition noch eine Chance habe: „Das muss die SPD entscheiden. Wir stehen zu dieser Koalition. Wir stehen auch zum Koalitionsvertrag.“ Ähnlich hatte er sich in der „Bild“-Zeitung geäußert.

CSU-Chef Markus Söder befand in der „Passauer Neuen Presse“ (Donnerstag): „Das ist kein formaler Koalitionsbruch, weil die Personalentscheidung in der Koalition so nicht vereinbart worden war. Aber natürlich wieder eine neue Belastung für die große Koalition.“