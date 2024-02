SPD attackiert Justizminister Zoff um Mieterschutz: „Ihre Untätigkeit ist nicht erklärbar“

Der Koalitionsstreit um Verbesserungen beim Mieterschutz eskaliert offenbar. Die SPD wirft jetzt Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in einem Brief vor, seit mehr als zwei Jahren Mieterinnen und Mieter „im Stich“ zu lassen. „Von der im Koalitionsvertrag vereinbarten Mietrechtsreform haben Sie bislang noch nicht eine Maßnahme auf den Weg gebracht. Das ist fatal und geht aufs Konto der Schwächsten unseres Landes“, schreiben die beiden Vize-Fraktionsvorsitzenden Verena Hubertz und Dirk Wiese. Der Brief liegt unserer Redaktion vor.