Gesetz : Streit um Bürgergeld - CDU droht mit Blockade

Berlin Die Ampel will Bedürftigen künftig besser helfen. Doch aus Sicht der Union setzen die bisherigen Pläne für das Bürgergeld die falschen Anreize - sie erhöht den Druck.

Audretsch: Bürgergeld ist Frage des sozialen Friedens

Sich gegen das Bürgergeld zu stellen, wäre in Zeiten der hohen Preise und des Fachkräftemangels „ein schwerer Fehler und würde vielen Menschen und Unternehmen schaden“, warnte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch. „Ältere Menschen, Alleinerziehende oder Kinder brauchen angesichts der Inflation und hoher Energiepreise dringend bessere Unterstützung durch das Bürgergeld. Das ist eine Frage des sozialen Friedens in Deutschland.“ Viele Unternehmen bräuchten gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte. „Genau darauf setzt das Bürgergeld.“

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, Katja Mast, mahnte „konstruktive Gespräche“ aller Beteiligten an, damit das Bürgergeld wie geplant am 1. Januar starten könne. „Das Bürgergeld ist eine der größten Weiterbildungsoffensiven, die dieses Land gesehen hat“, sagte Mast der „Rheinischen Post“ (Montag).

Bürgergeld als Ablöse für Hartz IV

Warnung vor Überforderung der Jobcenter

Der Bundesrat hatte die Ampel-Regierung nach Beratungen am Freitag zu Nachbesserungen aufgefordert. Einigen Ländern, wie etwa Bremen und Berlin, gehen die im Entwurf vorgesehenen Hilfen nicht weit genug. Der Bundestag will sich am 10. November in zweiter und dritter Lesung mit dem Gesetz befassen. Danach ist der Bundesrat wieder am Zug.