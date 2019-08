Straße von Hormus : Heiko Maas will EU-Mission im Golf

Berlin Nach mehreren Zwischenfällen in der Straße von Hormus will die Bundesregierung eine Beobachtermission zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf ins Leben rufen – allerdings ohne die USA. „Wir wollen eine europäische Mission“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag.