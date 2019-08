Straßen von Hormus : Maas will EU-Einsatz im Golf nur unter Bedingungen

Helsinki Die Mission in der Straße von Hormus würde nach Einschätzung von Experten erhebliche Ressourcen binden.

(dpa) Die Bundeswehr muss sich vorerst nicht auf einen Marineeinsatz vor der Küste des Irans einstellen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Donnerstag bei einem EU-Treffen in Helsinki, sein Vorschlag von Anfang August für eine EU-Mission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus müsse erst einmal im Lichte der Ergebnisse des G7-Treffen-Treffens in Biarritz bewertet werden. Die Frage ist demnach, ob ein EU-Einsatz die Spannungen in der Iran-Krise verringern kann. „Alles, was zur Deeskalation beitragen kann, ist jetzt hilfreich“, sagte Maas (SPD).