Ein Jahr Krieg in der Ukraine : „Diese zwölf Monate haben viel mit uns gemacht“

ARCHIV - 30.11.2022, Berlin: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschuss des Bundestags, nimmt am "Frauen100x Politics-Dinner" im Berliner Luxushotel Adlon teil. (zu dpa «Strack-Zimmermann über Panzer: Scholz muss über Schatten springen») Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Eine der streitbarsten Politikerinnen der vergangenen zwölf Monate ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die Düsseldorferin und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wir sprachen mit ihr über ein Jahr Krieg, den Kanzler, ihre eigene Rolle und ihre Heimatstadt Düsseldorf.

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange und Kerstin Münstermann

Frau Strack-Zimmermann, erinnern Sie sich noch an die frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022? Was waren Ihre ersten Gedanken?

Strack-Zimmermann Ich war, wie wir alle, entsetzt aber nicht wirklich überrascht. Die Russen hatten über Monate im Rahmen einer sogenannten Übung unverhältnismäßig viele Soldaten und Waffen an die ukrainische Grenze verlegt. Zudem wurden drei Tage vor dem Überfall die selbsternannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk von Putin anerkannt und im Kreml ein offizielles Dekret unterzeichnet. Der Angriff war schockierend. Viele der russischen Soldaten, die an der „Übung“ teilgenommen haben, haben übrigens erst registriert, dass sie in die Ukraine einmarschieren, als sie die ukrainischen Straßenschilder wahrgenommen haben.

Ein Jahr Zeitenwende – hat das auch in Deutschland etwas verändert?

Strack-Zimmermann Es hat den Inhalt der politischen Debatte verändert und damit auch die Gesellschaft. Zum ersten Mal wurde in Deutschland ernsthaft darüber debattiert, wie wehrhaft Deutschland eigentlich sein muss. Die Frage, wieviel uns Freiheit wert ist, rückte in den Vordergrund, und dass nicht alle Gewissheiten in Stein gemeißelt sind. Ja, diese zwölf Monate haben viel mit uns gemacht.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine Lernkurve?

Strack-Zimmermann Obwohl dieser brutale Angriff auf die Ukraine seit einem Jahr anhält, hat das Interesse daran keineswegs nachgelassen. Im Gegenteil. Viele Menschen sind zusehends alarmiert und sensibilisiert und fragen sich: Wie können wir in Zukunft in Freiheit und Demokratie leben? Und ja, es gibt Menschen, die sich Sorgen machen und bei denen die Bilder, die uns täglich erreichen, Angst auslösen. Das müssen wir sehr ernst nehmen und immer wieder die Lage in der Ukraine erklären. Auch, dass dieser Angriff auf die Ukraine ein grundsätzlicher Angriff eines Autokraten auf die Demokratie ist, und wir in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen.

Sie fordern seit einem Jahr vehement schwere Waffen für die Ukraine. Wie gefährlich sind die deutschen Waffenlieferungen für Deutschland?

Strack-Zimmermann Nachdem die Bundesregierung nach monatelanger Diskussion entschieden hat, den Kampfpanzer Leopard 2 der Ukraine zur Verfügung zu stellen, und auch anderen Ländern die Ausfuhrgenehmigung erteilt hat, heißt das nicht, dass wir automatisch andere bisher noch nicht gelieferte Waffensysteme auf den Weg bringen. Die Ukraine wurde brutal von Russland angegriffen. Die sich daraus verändernde Lage muss immer wieder militärisch neu bewertet werden. Von Bedeutung ist dabei die Boden-Luftverteidigung, Artillerie und eben auch Panzer, um auch den russischen Besetzungen von ostukrainischen Städten etwas entgegenzusetzen. Aber nicht jedes Land kann und muss alle Systeme liefern. Bei uns werden unter anderem Panzer und das Luftabwehrsystem Iris T hergestellt. Das Raketensystem Himars zum Beispiel kommt aus den USA. Es geht also darum, dass in der EU beziehungsweise in der Nato die Fähigkeiten, die die Ukraine benötigt, koordiniert und abgeglichen werden müssen und damit verbunden auch, wer welches System auch liefern kann. Es geht also ganz und gar nicht darum, nach der Panzer-Debatte folgt nun die Flugzeug-Debatte.

Also sind Sie in diesem Punkt der roten Linie mit Kanzler Olaf Scholz einer Meinung?

Strack-Zimmermann Ich vermute das. Mich stört aber der immer wieder hervorgeholte Begriff der roten Linie. Es gibt nur eine rote Linie, und die hat Russland völkerrechtswidrig mit dem Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr überschritten. Die Ukraine kämpft ums Überleben und überschreitet im Rahmen der Selbstverteidigung dabei keine einzige Linie.

Auch der ukrainische Vize-Außenminister Melnyk verlangt die Aufgabe roter Linien. Der Kanzler verweist oft auf seinen Amtseid, betont, dass er deutsche Interessen im Blick hat bei seinen Entscheidungen. Hat er da Unrecht?

Strack-Zimmermann Bei allen auch in der Koalition geführten Diskussionen verliert keiner von uns den Blick deutscher Interessen aus dem Auge oder will nicht das Beste für unser Land. Es ist schlichtweg eine Frage der Sichtweise. Wenn zum Beispiel die Engländer für sich entscheiden, die Ukraine auch mit Kampfflugzeugen unterstützen zu wollen, dann ist das zunächst mal eine nationale Entscheidung, die im weiteren Verlauf im Bündnis abgestimmt wird. Das heißt aber für uns in Deutschland nicht, dass wir jetzt automatisch Tornados oder Eurofighter liefern. Dass die Ukraine alle Waffen haben möchte, die ihr in diesem grausamen Krieg helfen zu überleben, ist absolut nachvollziehbar. Nach der Entscheidung, Kampfpanzer zu liefern, umgehend Kampfjets zu fordern, war kommunikativ unklug.

Die Leoparden waren vorherrschend ein deutsches Thema – nun gibt es eine allgemeine Zurückhaltung der Partner. Frustriert Sie das?

Strack-Zimmermann Vermutlich wird manchem klar, dass Panzer zu liefern auch eine logistische Herausforderung bedeutet. Das wurde womöglich unterschätzt. Aber Zusagen sollten gelten und müssen nun national umgesetzt werden..

Kanzler Scholz steht nun an der Spitze einer internationalen Panzer-Allianz. Haben Sie Ihren Frieden gemacht mit dem Kanzler und seiner Linie im Ukraine-Krieg?

Strack-Zimmermann Natürlich wäre es richtig gewesen, schon im April letzten Jahres diese Aufgaben zu übernehmen. Das erwartet übrigens auch die internationale Gemeinschaft. Die Amerikaner betonen, dass wir der europäische Anker in der Nato sind, und unsere Partner erhoffen sich vom Bundeskanzler, diese Verantwortung auch anzunehmen. Insofern haben meine Fraktion und ich sein Zögern für falsch gehalten. Jetzt liefern wir endlich neben anderem schwerem Gerät auch Schützen- und Kampfpanzer, aber mit großem Zeitverlust. Für die Menschen in der Ukraine zählt aber jeder einzige Tag. Jetzt sollten wir strategisch die Zukunft angehen.

Welche Entwicklung erwarten Sie für das Frühjahr im Kriegsgebiet?

Strack-Zimmermann Putins seit Monaten angekündigte große Offensive läuft meiner Betrachtung nach schon. Die schrecklichen Kämpfe sind sichtbar und mache Angriffe lassen das stark vermuten. Die ukrainische Armee muss also alle Landesgrenzen im Blick haben.

Sie sind in den vergangenen Monaten deutschlandweit sehr populär geworden. Wie hat das Ihre Politik verändert?

Strack-Zimmermann Verändert hat sich vor allem meine Arbeit im Ausschuss. Ich wurde zur Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Dezember 2021 gewählt und 72 Tage später griff Russland die Ukraine an – damit wurde dieser Ausschuss, den viele Menschen vorher nicht kannten, ins Scheinwerferlicht gerückt. Mit meiner exponierten Meinung, die Ukraine zu unterstützen, fing das mediale Interesse an. Ich bemerke natürlich, dass, was immer ich auch mache, eingeordnet und bewertet wird - selbst, wenn ich mal nichts mache. Es geht hier aber nicht um Frau Strack-Zimmermann persönlich. Es geht um politische Entscheidungen in krassen Zeiten. Ich äußere mich, gefragt und ungefragt, in der Regel zu komplexen Sachverhalten. Momentan ist allerdings auch meine muntere Karnevalsrede ein Thema.

Hilft es Ihnen denn in Berlin, dass Sie von Ihrer Art eigentlich eher aus dem Ressort Angriff kommen?

Strack-Zimmermann Es gibt im Bundestag viele Talente, aber nicht alle haben den Mut, ihre Meinung dezidiert zu artikulieren. Das ist schade, denn die Erwartungshaltung derer, die uns in den Bundestag gewählt haben, ist groß. Sie wollen auch wissen, was die Abgeordneten für eine Meinung vertreten. Die meisten Fragen können natürlich nicht mit nur einem einfachem ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantwortet werden, aber erklären sollte man seine Haltung schon. Manche empfinden Offenheit und Klarheit aber offensichtlich schon als Angriff. Es ist daher nicht wirklich erstaunlich, dass ich polarisiere. Der Grad zwischen „Hosianna“ und „kreuzige sie“ ist ein schmaler. Ich bin, dem Himmel sei Dank, aber nicht nur eine rheinische Frohnatur, sondern von der Politik auch unabhängig. Mit Mitte 60 muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob ich in 20 Jahren noch im Bundestag sitze.

Als während des G20-Gipfels Raketen in Polen einschlugen, haben Sie sehr schnell getwittert und dann Ihren Tweet wieder gelöscht. Ist das Flirten mit der Öffentlichkeit manchmal auch riskant?

Strack-Zimmermann Ich hatte Informationen aus einer verlässlichen Quelle, dass es ein Irrläufer und kein gezielter Beschuss war, und dass es sich um ein russisches Waffensystem handelt. Das habe ich getwittert. Einige Stunden später erreichte mich die Information, dass dieser Irrläufer mutmaßlich von ukrainischer Seite - bei der Abwehr massiven russischen Raketenbeschusses - ausgelöst worden ist. Daraufhin habe ich meinen Tweet wieder gelöscht. Das Flirten mit der Öffentlichkeit ist immer eine Gratwanderung. Wenn man sich öffentlich äußert, sind Fehleinschätzungen nicht ausgeschlossen. Man sollte sie dann aber auch korrigieren.

Blicken wir in Ihren Wahlkreis: Düsseldorf hat sich eine ukrainische Partnerstadt gesucht und die Partnerschaft mit Moskau angesichts des Krieges konsequent auf Eis gelegt. Die richtige Entscheidung?

Strack-ZimmermannIch finde es bemerkenswert und bin sehr froh darüber, wie klar und unmissverständlich sich Oberbürgermeister Keller in den vergangenen Monaten geäußert und gehandelt hat. Er war von Tag eins solidarisch mit der Ukraine. Er hat die Partnerschaft zur ukrainischen Stadt Czernowitz in die Wege geleitet und die Städtepartnerschaft mit Moskau ausgesetzt.

Das bedeutet angesichts enger wirtschaftlicher Verbindungen aber auch, dass manches Düsseldorfer Unternehmen jetzt die Folgen spürt.

Strack-Zimmermann Die Zeitenwende ist nicht nur eine militärische Frage. Sie muss auch in den Köpfen stattfinden und wird auch wirtschaftliche Beziehungen berühren. Große Unternehmen wissen, dass sich auch Handelsbeziehungen verändern werden. Am Ende übernehmen sie auch gesellschaftliche Verantwortung. Vermehrt entwickeln Unternehmen eine nachhaltige Unternehmenskultur. Wer also nachhaltig in die Zukunft wirken will, wird sich auch über die Märkte der Zukunft Gedanken machen müssen. Gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wägen ab für welchen Arbeitnehmer sie sich entscheiden, und da wird es auch um die Frage gehen, mit welchen Ländern das Unternehmen heute noch Handel betreibt.

Ärgern Sie sich dann beispielsweise über Metro, die immer noch in Russland aktiv ist?

Strack-Zimmermann Es erstaunt mich ausgesprochen. Letztlich müssen die Manager der Metro wissen, dass ihr kaufmännisches Verhalten einer Erklärung bedarf. Wenn bestimmte Zeiten uns alle vor große Herausforderungen stellen, erkennt man relativ schnell, wer einen Werte-Kompass hat. Nachhaltige Unternehmenskultur bedeutet nicht nur, nach innen ins Unternehmen zu wirken, sondern auch, nach außen neue Wege zu gehen.

Das zweite Kriegsjahr beginnt am 25. Februar. Was wünschen Sie sich?