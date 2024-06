Migration Strack-Zimmermann nennt Dobrindts Vorstoß „gespenstisch“

In der Ukraine gebe es keine Regionen, die man als sicher bezeichnen könne. Die Raketen Putins schlügen selbst im äußersten Westen des Landes an der polnisch-ukrainischen Grenze ein. „Ich empfehle dringend, dorthin zu reisen, um zu sehen, welche Tragödien sich dort abspielen“, sagte Strack-Zimmermann. „Ich finde es schon bizarr, das aus der Wärme heraus zu beurteilen.“ Dobrindt hatte gefordert, Kriegsflüchtlinge „in sichere Gebiete der West-Ukraine“ zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen.