Schutz der Haie „Stop Finning“ - wenn in der EU Satire zur Realität wird

Vor drei Jahren war es der fiktive Mitarbeiter Samy Kantor des fiktiven Europa-Abgeordneten Michel Specklin, der sich ein fiktives Thema ausdenkt, um seinen Chef in der Gesetzesmaschine der Europäischen Union bekannt zu machen. In der TV-Satire-Serie „Parlament“ brachte seinerzeit der Politik-Schauspieler Philippe Duquesne den Stop des brutalen Haifischflossen-Abschneidens auf die europäische Tagesordnung. In der Realität haben das nun über 1,1 Millionen Bürger in einer europaweiten Initiative getan und die Befassung der Gremien damit erzwungen. Bei einer Beratung im Europa-Parlament bekamen sie am Donnerstag vorwiegend Rückhalt.