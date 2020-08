Projekt über zwei Jahre : Steinmeier will „Ethik der Digitalisierung“ vorantreiben

Steinmeier will „Ethik der Digitalisierung“ vorantreiben

Berlin Die Frage, wie Digitalisierung ethisch gestaltet werden kann, treibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um. Unter seiner Schirmherrschaft sollen nun Wissenschaftler aus vier Kontinenten konkrete Handlungsvorschläge erarbeiten.

Dabei solle es vor allem um die Frage gehen, wie digitale Produkte und Plattformen so gestaltet werden können, dass sie individuelle Freiheitsräume schützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Zur Auftaktkonferenz am Montag in Berlin sagte Steinmeier, die Revolution der Algorithmen und die gewaltigen Auswirkungen der digitalen Kommunikation seien eine globale Herausforderung. „Kein Staat der Welt kann sich ihr entziehen, keiner könnte sie im Alleingang bewältigen.“