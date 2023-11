Umgang mit dem Nahost-Krieg in Deutschland Steinmeier fordert mehr Unterstützung für Schulen

Steinmeier forderte langfristige Unterstützung für Schulen im Umgang mit Antisemitismus, Rassismus, Hass und Gewalt. Die Schulen sollten mehr Hilfe bekommen, um den Zusammenhalt in den Schulgemeinschaften und damit auch in der Gesellschaft zu stärken. „Wir müssen uns um die Prävention von Hass und Gewalt kümmern, statt immer nur Feuerwehr zu spielen, wenn es brennt“, sagte Steinmeier. Schulen seien Orte der Demokratie, an denen Vielfalt, Meinungsfreiheit und Offenheit gelebt würden – an denen auch irritierende Aussagen erlaubt seien. Für das gemeinsame Zusammenleben in Deutschland gelte aber auch, dass jeder Schüler die deutsche Geschichte kennen muss. „Jede und jeder muss wissen, was Auschwitz bedeutet und welche Verantwortung daraus für uns erwächst“, mahnte Steinmeier.