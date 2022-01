Bundespräsident : Steinmeier: Mehrheit im Land sollte nicht still bleiben

Berlin Proteste von Pandemie-Leugnern und rechtsradikalen Kräften werden lauter und lauter. Die „schweigende Mehrheit“ der Menschen müsse ihnen deutlich entgegentreten, fordert der Bundespräsident.

Die große, oft stille Mehrheit in unserem Land handele seit Monaten solidarisch und verantwortungsvoll, sagte Steinmeier am Mittwoch in Berlin. „Nur fürchte ich, diese Mehrheit darf nicht still bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen.“