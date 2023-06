Gedenken an den 17. Juni 1953 Steinmeier fordert Wertschätzung für Demokratie

Siebzig Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr Einsatz und Anerkennung für die heutige Demokratie. Das Grundgesetz garantiere genau die Freiheiten, die sich die Demonstrierenden am 17. Juni 1953 in ihrem „Volksbegehren für die Demokratie“ gewünscht hätten, sagte Steinmeier in einer Gedenkstunde des Bundestags.