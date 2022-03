Thüringen : Steinmeier beginnt zweite Amtszeit mit Bürgergespräch

Altenburg Bundespräsident Steinmeier will den Alltag und die Nöte der Menschen näher kennenlernen. Dafür wird er viel unterwegs sein. „Ortszeit Deutschland“ heißt das Programm.

Die Demokratie sei gefährdet, wenn sich Hass und Gewalt so ausbreiteten, dass Menschen die Kommunalpolitik mieden, sagte Steinmeier bei einem Frühstück mit Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren. Mit seinem Aufenthalt in Altenburg wolle er ausloten, wo Deutschland nach zwei Jahren Pandemie und nach Beginn des Kriegs in der Ukraine stehe. „Das soll keine Stippvisite sein, wir wollen ein bisschen spüren, wie das Leben in Altenburg ist.“