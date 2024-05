Religion Steinmeier bedauert Bedeutungsverlust der Kirchen

Der Katholikentag findet erstmals in Erfurt statt - und erstmals seit 2016 im säkular geprägten Ostdeutschland, wo katholische Christen eine kleine Minderheit sind. Stetter-Karp sagte, in Erfurt habe der Katholikentag kein Heimspiel. „Aber gibt es überhaupt noch Heimspiele für Katholiken in Deutschland? Ich denke: Nein.“