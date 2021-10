Gedenkveranstaltung : Steinmeier: Antisemitismus nie wieder ohne Widerspruch

Berlin Vor 80 Jahren wurden die ersten Jüdinnen und Juden nach Polen deportiert. Bundespräsident Steinmeier hat nun bei einer Gedenkveranstaltung dazu aufgerufen, Judenhass entgegenzutreten.

„Nie wieder darf Antisemitismus einen Platz in unserer Gesellschaft haben“, sagte er laut Redemanuskript bei einer Gedenkveranstaltung zum Holocaust in Berlin. „Nie wieder dürfen antisemitisches Denken und Handeln ohne Widerspruch und öffentliche Reaktionen bleiben.“ Jüdinnen und Juden hätten einen selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft. „Jüdische Kultur ist nicht nur Teil der deutschen Kultur, sie hat sie zutiefst geprägt und reich beschenkt.“

Steinmeier äußerte sich bei einer Veranstaltung am Mahnmal Gleis 17 in Berlin-Grunewald, wo an den Beginn der Deportation jüdischer Menschen in Ghettos und Vernichtungslager durch die Nazis vor 80 Jahren erinnert wurde. Am 18. Oktober 1941 verließ der erste Berliner „Osttransport“ mit mehr als 1000 jüdischen Kindern, Frauen und Männern den Bahnhof Grunewald in Richtung Litzmannstadt (Lodz). Auch an anderen Orten im damaligen Deutschen Reich begann in jenem Monat die systematische Deportation und damit Ermordung der jüdischen Bevölkerung.