Corona-Check nicht mehr kostenfrei : Steigt mit neuer Test-Vorgabe die Impfbereitschaft?

Ein Coronatest m April im Testzentrum am Zoo in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Die wie Pilze aus dem Boden geschossenen Corona-Teststationen dürften deutlich weniger werden, wenn von diesem Montag an die Kostenfreiheit für die meisten Bürger entfällt. Patientenschützer warnen vor den Auswirkungen.

Wenn an diesem Montag die Corona-Tests im allgemeinen nicht mehr kostenfrei sind, erwartet die Bundesregierung eine steigende Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Unentgeltlich kommen nun nur noch diejenigen zu einem schnellen Zertifikat, die sich noch nicht impfen lassen konnten, also vor allem Kinder und Jugendliche. Wer erst seit kurzem für eine Impfung in Frage kommt, hat eine Übergangsfrist. Alle anderen müssen zahlen. Wie hoch der jeweilige Betrag sein wird, hängt auch von der Marktentwicklung ab.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterstützte das Ende der Corona-Tests zum Nulltarif. „Das Auslaufen der kostenlosen Corona-Tests ist richtig“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Es wäre falsch, denjenigen, die sich selbst der Solidarität des Impfens verweigern, unbegrenzt solidarisch die Tests zu bezahlen“. Es gebe zwar keine Impfpflicht, aber solidarisch sei die Impfung schon, sonst gefährde man andere Menschen, erklärte der SPD-Politiker.

Die Grünen-Gesundheitspolitiker Maria Klein-Schmeink verwies auf die jahreszeitlich zu erwartende Entwicklung und meinte: „Jetzt im Herbst halten wir kostenlose Bürgertests weiterhin für ein sinnvolles Instrument, eventuell örtlich verbunden mit einer Möglichkeit zur intensiven Impfberatung.“

Auch in der Ärzteschaft gibt es Skepsis zu den Auswirkungen des Schrittes. So wird befürchtet, dass sich auch weniger Menschen mit ersten Symptomen testen lassen könnten und es so zu einer steigenden Dunkelziffer bei den Infektionen kommt.

Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, verwies darauf, dass zahlreiche bislang leicht erreichbare Teststationen verschwinden würden und so auch die Besucher der rund 900.000 Pflegeheimbewohner lange Wege in Kauf nehmen müssten, wenn sie sich zum Schutz der Besuchten testen lassen wollten. Viele stationäre Einrichtungen verlangten von Besuchern grundsätzlich den Nachweis eines aktuellen negativen Testergebnisses. Er sprach sich dafür aus, die rund 12.000 Pflegeheime per Verordnung dazu zu verpflichten, Tests vor Ort anzubieten.