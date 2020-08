Statistisches Bundesamt : Immer mehr Menschen nicht versichert

Berlin Seit 2015 hat sich die Zahl der der Menschen ohne Krankenversicherung fast verdoppelt. Das Gesundheitsministerium hat dafür keine Erklärung.

Lange Zeit mussten nur bestimmte Personengruppen in Deutschland eine Krankenversicherung nachweisen. Bereits seit 2009 gilt offiziell jedoch die Krankenversicherungspflicht für alle, egal, ob gesetzlich oder privat versichert. Dazu wurde zum Beispiel ein sogenannter Basistarif für die Privatkassen vorgeschrieben, der sich im Grundsatz an den Leistungen der gesetzlichen Kassen orientiert. Außerdem kam es per Gesetz zu einer zeitlich befristeten Amnestie für säumige Beitragszahler, um sie zur Rückkehr in eine Krankenversicherung zu animieren. Von der großen Koalition wurden zuletzt auch noch Beitragsentlastungen für Kleinselbstständige beschlossen. Damit halbierte sich deren Mindestbeitrag auf etwa 160 Euro im Monat.