Gesellschaft : Stark-Watzinger: Keine Schulschließungen wegen Energiekrise

Die Turnhalle einer Schule in Hamburg. Foto: picture alliance / dpa

Berlin „Möglichst viel Normalität“ - die soll laut Bildungsministerin Stark-Watzinger in Schulen und Sporteinrichtungen herrschen, trotz momentaner Unsicherheit mit Blick auf die Energieversorgung.

Stark-Watzinger rief zugleich Schüler und Schülerinnen mit Blick auf die Klimademonstrationen von Fridays for Future auf, sich auch für ein besseres Bildungssystem einzusetzen. „Wenn ich etwa den Lehrermangel sehen, der ein großes Problem ist, dann frage ich mich, warum es eigentlich nicht Fridays for Education gibt“, sagte die FDP-Politikerin. Schulbildung ist in Deutschland Sache der Bundesländer.