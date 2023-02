Städte schlagen Alarm : Sorge vor „Flickenteppich“ beim 49-Euro-Ticket

Exklusiv Berlin Das Deutschlandticket sorgt weiter für Diskussionen. Der Städtetag befürchtet nun, dass der Fahrschein nicht überall angeboten werden könnte, wenn die Länder eine gewünschte Änderung des Gesetzentwurfes durchsetzen.

Neun Sachverständige werden an diesem Donnerstag im Bundestag vom Verkehrsausschuss gehört werden, wenn es bei einer Anhörung um das Deutschlandticket geht. Am Freitag dann steht der Fahrschein zum Einführungspreis von 49 Euro schon auf der Tagesordnung des Bundesrates. Angesichts des gestarteten Gesetzgebungsverfahrens fordert der Deutsche Städtetag nun Nachbesserungen. Ansonsten drohe beim Deutschlandticket ein „Flickenteppich“, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy zu unserer Redaktion.

Setzten die Länder sich durch, so der Städtetag, würden sie ihre Verantwortung zur Einführung des 49-Euro-Tarifs einfach an die Verkehrsverbünde weiterreichen. „Dann kann es passieren, dass einzelne Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket in ihrem Gebiet nicht einführen“, so Dedy. „Wenn das Ticket im einen Bundesland gültig ist, im Nachbarland aber nur teilweise, ist es kein Deutschlandticket mehr.“