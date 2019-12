Annette Widmann-Mauz : Staatsministerin fordert Sprachtests in Kitas

Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin Die Staatsministerin für Integration hat Sprachtests für Kinder in Kitas gefordert. „Wichtig ist, dass alle Kinder die gleichen Startchancen haben und dazu brauchen wir flächendeckend diese Tests“, sagte Annette Widmann-Mauz (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des 12. Berichts zum Stand der Integration in Berlin.

