„Familienreport 2020“ : Staatsausgaben für Familien deutlich gestiegen

Berlin Familie ist den allermeisten Menschen sehr wichtig, es wird weiter gerne geheiratet und mehr Väter machen bei der Kinderbetreuung mit. Das zeigt der neue „Familienreport“ des zuständigen Ministeriums. Er gibt auch einen Überblick über die Staatsausgaben für Familien.

In dem 152-seitigen Bericht werden zudem vorliegende Daten zur Lage der Familien in Deutschland zusammengefasst. Familie steht demnach für die meisten weiterhin an erster Stelle. Auf die Frage: „Wenn Sie einmal Familie, Beruf, Hobbys und Freundeskreis in eine Rangfolge bringen: Was ist für Sie das Wichtigste, was steht an erster Stelle?“ antworteten in einer Allensbach-Umfrage im vergangenen Jahr 77 Prozent mit „Familie“. Laut „Familienreport“ hat es hier in den vergangen 15 Jahren nur minimale Verschiebungen nach oben oder unten gegeben.