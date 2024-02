Europäischer Rechnungshof Sperre von über 20 EU-Milliarden tut Orbán nicht weh

Auf der einen Seite kommt die zuständige Luxemburger Prüferin Annemie Turtelboom zwar zu dem Ergebnis, dass die neuen EU-Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit ein „lobenswerter Schritt in die richtige Richtung“ seien. Doch es gebe eine Reihe von „Schwachstellen“. Mit der Durchführung der Konditionalitätsverordnung (also der Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit in 27 Mitgliedsländern mit der Mittelzuweisung) seien lediglich zehn Mitarbeiter auf fünf Vollzeitstellen betraut - was den Prüfern als „unzureichend erscheint“. Erschwerend komme hinzu, dass eine spezielle Software zwar Dokumente sammle, derzeit aber noch nicht zur alltäglichen Entlastung des Personals genutzt werde. Bemängelt wird auch, dass die Kommission zwar nachvollziehbar begründe, warum sie am Ende von Prüfungen Konsequenzen vorschlage, dass sie es aber nicht begründe, warum sie in anderen Fällen das Verfahren einstelle.