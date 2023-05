SPD wird 160 Jahre alt Wie die SPD mit der Macht umgeht

Es ist März 2023, der SPD-Erfolg bei der Bundestagswahl liegt schon länger zurück, die Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist seit gut über einem Jahr im Amt. Aus der Fortschrittskoalition ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine quasi über Nacht vor allem eine Anti-Krisen-Koalition geworden. Der bislang jüngste Parteivorsitzende der SPD trifft in der Türkei den Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu, die türkische CHP ist Schwesterpartei der SPD. Die Folgen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und die bevorstehende Präsidentenwahl sind Themen. Da erreicht den Vorsitzenden der Regierungspartei die Nachricht, dass der Vizekanzler und grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck kurz vor einem Koalitionstreffen die Ampel scharf angreift. Ein Gesetz aus seinem Haus, das nur wenig später als Heizungsdebakel in die Ampel-Chronik eingehen, ist im Entwurfsstadium an die Presse durchgestochen worden. Habeck wütet im TV, verdächtigt öffentlich die Ampelpartner. Tenor: So könne man nicht zusammenarbeiten. Noch aus der Türkei muss der SPD-Chef ein deutliches Signal senden: Stopp - so dürfen wir nach außen nicht auftreten. Das Wirken als Regierungspartei hat in diesen Tagen auch viel mit Scherben zusammenkehren und Kitten zu tun. Ein mühseliges Geschäft, inhaltliche Fortschritte erzielt man so nicht.