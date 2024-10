Bundesregierung SPD will mehr Migranten beim Staat - aber keine Quote

Mützenich erläuterte: „Man kann nicht einfach so im öffentlichen Dienst sein, genauso wenig wie man irgendwie in einem Unternehmen sein kann.“ Man müsse dafür qualifiziert sein. Es sei gut, dass Faeser sich hier Gedanken mache. Allein gesetzlich werde man die Ziele in diesem Bereich aber nicht erreichen können. „Da kommt es letztlich auch darauf an, dass der öffentliche Dienst konkurrenzfähig ist“, sagte Mützenich.