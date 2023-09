Hessische SPD SPD-Wahlvideo sorgt für Kritik - Faeser: „Nicht mein Stil“

Faeser stellte im selben Atemzug eine Forderung an den CDU-Kontrahenten, Ministerpräsident Rhein: „In der Sache müssen wir allerdings darüber reden. Und es wäre schön, wenn Herr Rhein sich dazu äußert, dass führende CDU-Leute in Wetzlar sich mit der AfD getroffen haben vor kurzem. Insofern wäre es schön, wenn er dazu etwas sagt.“ In dem Wahlkampf-Spot wird eine gemeinsame Abstimmung der CDU und AfD in Thüringen thematisiert und gefragt: „Droht eine solche Kooperation bald auch in Hessen? Wird sich Boris Rhein von Rechtsextremen Stimmen besorgen?“