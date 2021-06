Sozialdemokratie : SPD startet mit Attacken auf CDU und Grüne in Wahlkampf

Berlin Abteilung Attacke bei der SPD: Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl versuchen es die Sozialdemokraten mit Angriffen auf den Gegner. Doch der Kanzlerkandidat hat auch Versprechungen parat.

Scholz schwor die SPD auf einen geschlossenen Wahlkampf für alle Menschen in Deutschland ein. „Wir sind eine Volkspartei, in der ganz unterschiedliche Männer und Frauen, Junge und Alte miteinander zusammen dafür werben, dass unser Leben in Deutschland besser wird.“ So habe die SPD viel mehr Frauen in ihren Reihen als manche anderen Parteien, viele junge Kandidatinnen und Kandidaten sowie viele mit Zuwanderungshintergrund. Wenn die SPD nach einem Wahlsieg wie geplant den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhe, würden zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger mehr verdienen, so Scholz in seiner zuvor aufgenommenen Rede bei der Online-Veranstaltung. In Umfragen liegt die SPD mit 14 bis 16 Prozent hinter Grünen und Union.